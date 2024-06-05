28 Şubat süreci üzerinden 27 yıl geçti...
Ancak zihniyeti günbegün üremeye devam ediyor.
Son yıllarda metroda, otobüste veya sokaklarda tesettüre yönelik saldırılar baş gösteriyor.
Son görüntüler ise Sakarya'dan geldi.
Hakaretler yağdırdı
Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, tesettürlü kadınlara hakaretler yağdırdı.
Saniye saniye kaydedildi
Yaşlı olduğu görülen kadının hemcinslerine sırf tesettürlü oldukları için ettiği hakaretler, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
"Defolun gidin, Karafatmalar sizi"
Sakarya Son Dakika'nın paylaştığı görüntülerde kadın, "Sizin burda işiniz yok. Gö.ü bo.lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek tesettürlü kadınlara bağırdı.
Kimse cevap vermedi
Öte yandan kadına, hakarete uğrayanlar dışında kimsenin tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.
Büyük tepki çekti
Markette kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış