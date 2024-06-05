Sakarya'da tesettürlü kadınlara çirkin saldırı: Ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti Sapanca ilçesinde zincir markette kasa sırası bekleyen tesettürlü kadınlara yönelik yaşlı bir kadın sözlü tacizde bulundu. Sözlü saldırı cep telefonu kamerasına kaydedilirken saldırıyı gerçekleştiren yaşlı kadının ağır ifadeler kullandığı duyuldu.

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ensonhaber.com

28 Şubat süreci üzerinden 27 yıl geçti...

Ancak zihniyeti günbegün üremeye devam ediyor.

Son yıllarda metroda, otobüste veya sokaklarda tesettüre yönelik saldırılar baş gösteriyor.

Son görüntüler ise Sakarya'dan geldi.

Hakaretler yağdırdı

Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, tesettürlü kadınlara hakaretler yağdırdı.

Saniye saniye kaydedildi

Yaşlı olduğu görülen kadının hemcinslerine sırf tesettürlü oldukları için ettiği hakaretler, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Defolun gidin, Karafatmalar sizi"

Sakarya Son Dakika'nın paylaştığı görüntülerde kadın, "Sizin burda işiniz yok. Gö.ü bo.lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek tesettürlü kadınlara bağırdı.

Kimse cevap vermedi

Öte yandan kadına, hakarete uğrayanlar dışında kimsenin tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Büyük tepki çekti

Markette kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.