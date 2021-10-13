Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hendek ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

İstanbul istikametine gitmekte olan otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan tır, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan H.A., N.A. ve O.A. yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki trafik kaza sebebiyle durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken araçların yoldan kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.