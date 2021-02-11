Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları

Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları

Akyazı ileçsindeki 3.5'lik depreme iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, ilçede paniğe sebep oldu.

O ANLAR KAMERADA

Depreme kapalı alanlarda yakalanan vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarı attı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, bir vatandaşın elindeki çay bardağı ile koşması dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları