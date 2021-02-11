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- Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları
Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları
Akyazı ileçsindeki 3.5'lik depreme iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.
- İHA
- 11.02.2021 - 15:05
- Güncelleme : 11.02.2021 - 15:34
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, ilçede paniğe sebep oldu.
O ANLAR KAMERADA
Depreme kapalı alanlarda yakalanan vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarı attı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, bir vatandaşın elindeki çay bardağı ile koşması dikkatlerden kaçmadı.
Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları