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    Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları

    Akyazı ileçsindeki 3.5'lik depreme iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 15:34
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    Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, ilçede paniğe sebep oldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Depreme kapalı alanlarda yakalanan vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarı attı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, bir vatandaşın elindeki çay bardağı ile koşması dikkatlerden kaçmadı.

    Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları

    Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları #1

    Sakarya’da yaşanan depremde panik ve korku anları #2

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