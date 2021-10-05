Polis aracının önüne taburesini atarak eve bırakılmak istediğini söyleyen 83 yaşındaki kadın, polis tarafından geri çevrilmedi. Emir demiri keser diyen ekipler, yaşlı kadını eve bıraktı.

Sakarya'da yaşayan 83 yaşındaki kadın, akşam saatlerinde karşılaştığı polis ekiplerinden yardım istedi.

Eve gitmek istediğini söyleyen kadının çabaları ekipleri güldürdü.

ŞEF KOLTUĞUNDA EVE BIRAKILDI

İsteği geri çevrilmeyince 'Emir demiri keser' denilerek yürümekte zorlanan kadın, evine bırakıldı.

Sakarya'da yaşlı kadın ısrar edince, polis evine bıraktı VİDEO

Polis ekipleri o anları sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:

"Sakarya'da, 83 yaşındaki Türkşen teyze ekip otosunun önüne tabure koyup oturdu. 'Beni eve bırakmazsanız buradan kalkmam' dedi. Üstelik öne oturma şartı da koştu. Emir demiri kesti. Teyzemiz şef koltuğunda evine kadar götürüldü." ifadeleri kullanıldı.



