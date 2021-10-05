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- Sakarya'da yaşlı kadın ısrar edince, polis evine bıraktı
Sakarya'da yaşlı kadın ısrar edince, polis evine bıraktı
Polis aracının önüne taburesini atarak eve bırakılmak istediğini söyleyen 83 yaşındaki kadın, polis tarafından geri çevrilmedi. Emir demiri keser diyen ekipler, yaşlı kadını eve bıraktı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 13:34
- Güncelleme : 05.10.2021 - 13:38
Sakarya'da yaşayan 83 yaşındaki kadın, akşam saatlerinde karşılaştığı polis ekiplerinden yardım istedi.
Eve gitmek istediğini söyleyen kadının çabaları ekipleri güldürdü.
ŞEF KOLTUĞUNDA EVE BIRAKILDI
İsteği geri çevrilmeyince 'Emir demiri keser' denilerek yürümekte zorlanan kadın, evine bırakıldı.
Sakarya'da yaşlı kadın ısrar edince, polis evine bıraktı VİDEO
Polis ekipleri o anları sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:
"Sakarya'da, 83 yaşındaki Türkşen teyze ekip otosunun önüne tabure koyup oturdu. 'Beni eve bırakmazsanız buradan kalkmam' dedi. Üstelik öne oturma şartı da koştu. Emir demiri kesti. Teyzemiz şef koltuğunda evine kadar götürüldü." ifadeleri kullanıldı.