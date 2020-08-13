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Sakarya'da yine orman yangını çıktı

Sakarya'da yine orman yangını çıktı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Küçük bir alanda etkili olan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.