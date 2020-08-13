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    Sakarya'da yine orman yangını çıktı

    Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Küçük bir alanda etkili olan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 19:34
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    Sakarya'da yine orman yangını çıktı

    Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacı Yakup Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 2 itfaiye aracı ve Orman Bakanlığı'na ait yangın söndürme helikopteri gelerek yangına müdahale etti.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Küçük bir alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Önceki gün aynı bölgede çıkan yangında 8 hektarlık alan yanmıştı.

    Sakarya da yine orman yangını çıktı #1

    Sakarya da yine orman yangını çıktı #2

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