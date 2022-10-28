- Haberler
- Gündem Haberleri
- Sakarya'da yurt dışında eğitim alıp, eylem için gelen terörist yakalandı
Sakarya'da yurt dışında eğitim alıp, eylem için gelen terörist yakalandı
PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında eğitim alarak, Türkiye'ye eylemler gerçekleştirmek için geldiği belirlenen 1 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.
- 28.10.2022 - 19:26
Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Başarılı bir şekilde tamamlanan operasyonlarda, hain teröristlere nefes dahi aldırılmıyor.
Yapılan son operasyonun adresi ise Sakarya.
Yurt dışında eğitim alıp eylem için geldi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelen şüphelinin Sakarya’da olduğunu belirledi.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre; özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla, evin kapı kilidi kırılarak içeri girildi.
Şüpheli gözaltına alınırken evde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.