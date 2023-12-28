Güne acı bir haberle başladık...
Sakarya'da sabaha karşı saat 04.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkiinde gerçekleşen olayda, aralarında 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
7 araç birbirine girdi: 10 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi de yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza yerinden ilk görüntüler
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken olay yerinden fotoğraflar gelmeye başladı.
Kaza yerinden gelen görüntülerde facianın boyutunu gözler önüne serildi.
İşte feci kaza yerinden gelen ilk görüntüler...Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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