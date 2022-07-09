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    Sakarya'daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi

    Her kurban bayramında olduğu gibi acemi kasaplar bu bayramda da sahne aldı. Kurbanlık yerine kendini kesen Köksal Limon, "Ben değil etrafımdakiler acemi" dedi.
    • 09.07.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 15:27
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    Sakarya'daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi

    Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyacanı yaşanırken bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

    Her bayram olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar hastanelerdeki yerini aldı.

    Acemi kasaplar yine kendilerini yaraladı

    Sakarya'da kurbanlık yerine kendini kesen vatandaşlar, hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uyguladı.

    Acemi kasaplar, kullandıkları aletler ve hayvanların boynuzları tarafından çeşitli yerlerinden yara aldı.

    İHA'nın haberine göre; kesim sırasında etrafındakilerin acemiliğinden yakınan Köksal Limon ise parmağına ve dizine toplamda 6 dikişi atıldığını söyledi.

    Sakarya'daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi

    Sakarya daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi #1

    "Parmağım çatlamış alçıya alındı"

    Kurban kesimi esnasında yara alan Mustafa Baş, "Kurban yatırırken iple bağlayacaktım ayağını vurdu tekmeyi yere düştüm.

    Parmağım çatlamış alçıya alındı. O an yere düşmenin etkisiyle yüzümde yara aldı, şuanda durumum iyi." dedi.

    Sakarya daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi #2

    "Ben değil etrafımdakiler acemi"

    Köksal Limon ise, "Kurbanı keserken hayvanın ayağı kaydı, yanımdakiler de acemi olduğu için bende hayvanın üstüne çullanayım derken o esnada çocukta benim üzerime çullandı doğal olarak hayvanın boynuzu benim bacağıma girdi.

    3 dikişi bacağıma kardeşim hayvanın derisini soyarken de benim parmağımı kesti oraya da 3 dikişi atıldı. Ben değil etrafımdakiler acemi." ifadelerini kullandı.

    Sakarya daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi #3

    Sakarya daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi #4

    Sakarya daki acemi kasap: Ben değil etrafımdakiler acemi #5


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