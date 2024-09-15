Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan, fabrikadaki patlamada, içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.

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Haber Merkezi

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere Düzce ve Kocaeli'den çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personeli sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk tespitlere göre fabrikanın değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren fabrikada; yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 işçi yaralanmıştı.

28 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlamada, içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.

Cesedin Mesut Şımay'a ait olduğu belirlendi.

PATLAMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

30 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fabrikanın adeta bomba gibi patladığı, alev ve dumanların yükseldiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan yaralılardan birinin 12 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi.

Babası ile iş yerine geldiği esnada patlamada yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını açıklamıştı.