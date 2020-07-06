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    Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı

    Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 18:10
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    Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı #1

    Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

    Ayrıntılar gelecek...

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