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- Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı
Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı
Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 18:10
Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...