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Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı

Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı

Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.