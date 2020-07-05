Sakarya'daki patlamada yaralanan 114 hasta taburcu oldu

Sakarya Valisi Kaldırım, patlamanın meydana geldiği fabrikada en son 3 ay önce denetim yapıldığını söyledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İŞÇİLERİN DURUMU

Vali Kaldırım, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

DENETİM EKSİKLİĞİ VAR MI

Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, denetim yapılmadığına dair eleştirilere de yanıt verdi.

Kaldırım, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." açıklamasını yaptı.