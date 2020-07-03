Sakarya'daki patlamaya ilişkin Vali Kaldırım'dan açıklama

Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, patlamalar devam ettiği için olaya gerekli müdahalenin yapılamadığını söyledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek patlamasına ilişkin açıklama yaptı.

PATLAMALAR DEVAM ETTİĞİ İÇİN..

Vali Kaldırım, şunları söyledi:

"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada.

Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim.

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama ViDEO







200'E YAKIN İNSAN VAR

Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."