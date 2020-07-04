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Sakarya'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sakarya'da meydana gelen patlama ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.