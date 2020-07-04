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- Sakarya'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sakarya'da meydana gelen patlama ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
- AA
- 04.07.2020 - 10:51
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sakarya'da meydana gelen patlama ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi ve 1 jandarma başmüfettişi İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirildi.
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