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    Sakarya'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sakarya'da meydana gelen patlama ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
    • AA
    • 04.07.2020 - 10:51
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    Sakarya'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı #1

    İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sakarya'da meydana gelen patlama ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi ve 1 jandarma başmüfettişi İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirildi.

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