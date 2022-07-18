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    Sakarya’ya şehit ateşi düştü

    Sakarya’ya şehit ateşi düştü

    Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in yakınlarının feryadı yürekleri parçaladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 15:16
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    Kahraman Türk askerinin hain teröristlerle mücadelesi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ediyor.

    Sınır ötesinde Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan dün acı haber geldi.

    Bölgede hain teröristlerin peşindeki kuvvetlerimizde görevli Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü.

    Civelek'in şehadet haberi Sakarya'nın Karasu ilçesindeki ailesine çabuk ulaştı.

    Sakarya’ya şehit ateşi düştü VİDEO

    Sakarya’ya şehit ateşi düştü #1

    Feryat ve gözyaşları yürek dağladı

    Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.

    Acı haberle tüm Türkiye gibi Sakarya'nın Gölköprü Mahallesi'ndeki yasa boğuldu.

    Şehidin ailesi ise adeta yıkıldı.

    Cenaze evinde yürekleri yakan feryat ve gözyaşları hakimdi.

    Cenaze için şehidin şehir dışından gelen kardeşlerinin acı feryatları yürekleri dağladı.

    Sakarya’ya şehit ateşi düştü #2

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Şehidin yakınlarını, Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. 30 yaşındaki şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

    Şehit Civelek'in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere ise dün gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi.

    Burada gerçekleşen karşılama töreni sonrasında şehidin naaşı, Karasu’ya getirildi. Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.  Törene, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Sakarya’ya şehit ateşi düştü #3

    Eylülde evlenecekti

    Kılınan cenaze namazı sonrasında, 7 kardeş olduğu ve Eylül ayında düğün yapacağı öğrenilen şehit Civelek'in naaşı, Gölköprü merkez mezarlığına defnedildi.

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