Sakarya'yı yağış vurdu: Tavuk çiftliğini su bastı 20 bine yakın civciv telef oldu

İHA
Gece saatlerinde sağanak yağış Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Şehrin birçok ilçesinde su taşkınları yaşandı.
Kaynarca ilçesi de sağanak yağıştan etkilendi.
Kaynarca ilçesinin Büyükyanık, Turnalı, İşaret, Ortaköy, Hatipler, Birlik, Yeşilova ve Abdurrahmanlar Mahallelerinde su taşkınları meydana geldi.
Sular altında kaldı
Bazı tarım arazileri ve caddeler ile birlikte evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.
Ayrıca Büyükyanık Mahallesi’nde bulunan ve Resul Köseoğlu’na ait tavuk çiftliğini de su bastı.
20 bin civciv telef oldu
Çiftlikte bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef oldu.
Öte yandan, belediyeye ait ekipler su taşkınları sebebi ile yaşana olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.