Sakarya'yı yağış vurdu: Tavuk çiftliğini su bastı 20 bine yakın civciv telef oldu
İHA

Gece saatlerinde genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin birçok ilçesinde su taşkınları yaşandı.

Kaynarca ilçesi de sağanak yağıştan etkilendi.

Kaynarca ilçesinin Büyükyanık, Turnalı, İşaret, Ortaköy, Hatipler, Birlik, Yeşilova ve Abdurrahmanlar Mahallelerinde su taşkınları meydana geldi.

Sular altında kaldı

Bazı tarım arazileri ve caddeler ile birlikte evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.

Ayrıca Büyükyanık Mahallesi’nde bulunan ve Resul Köseoğlu’na ait tavuk çiftliğini de su bastı.

Sakarya'yı yağış vurdu: Tavuk çiftliğini su bastı 20 bine yakın civciv telef oldu

20 bin civciv telef oldu

Çiftlikte bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef oldu.

Öte yandan, belediyeye ait ekipler su taşkınları sebebi ile yaşana olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.