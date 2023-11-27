Saklanma, saklanma: Biden, Nantucket'taki tatili esnasında protesto edildi! ABD Başkanı Biden, hafta sonu kaçamağı yapmak için gittiği Nantucket'te, Filistin'i destekleyen protestocularla karşı karşıya geldi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'de masumları öldürmesine göz yuman hatta destek veren ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu geçirmek üzere Nantucket'e gitti.

Nantucket Adası'nda eşiyle alışverişe çıkan Biden, Filistin'i destekleyen protestocularla karşı karşıya kaldı.

Biden, Filistin'i destekleyen göstericileri görmezden gelerek, kendisine selam verenleri alkışlamayı tercih etti.

"Soykırım yapıyorsun"

Biden'ın görmezden geldiği protestocular, yılbaşı için ışıklandırılmış bir ağacın etrafında toplanarak akşam saatlerine kadar slogan atmaya devam etti.

Filistin destekçileri, ABD Başkanı Biden'ı "soykırım" yapmakla suçladı.

Göstericiler Biden için, "Biden. Biden, saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz" ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki Amerikalı Abigail kurtarıldı

Biden, gazetecilere, 4 yaşındaki Amerikalı Abigail Mor Edan'ın özgürlüğüne kavuştuğu bilgisini verdi.

Edan'ın şu an İsrail'de olduğunu söyleyen Biden, "Abigail, yoğun ABD diplomasisi aracılığıyla bugün Gazze'den serbest bırakılan rehineler arasındaydı. Artık güvenli bir şekilde İsrail'de. Baskı yapmaya devam ediyoruz ve başka Amerikalıların da serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.