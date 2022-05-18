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    Salda Gölü bataklığa döndü iddiaları yalan çıktı

    Salda Gölü bataklığa döndü iddiaları yalan çıktı

    Bakanlık, Salda Gölü iddialarına ilişkin açıklama yaparak görüntülerdeki bölgenin bataklık olmadığını, mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesi yaşandığını bildirdi.
    • 18.05.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 10:38
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    Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bir süredir bataklık iddialarıyla gündemdeydi.

    Sosyal medyada yayılan görüntülerle 'Türkiye'nin Malldivleri' olarak bilinen bölgede su çekilmesi yaşandığı öne sürülmüştü.

    Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı'nca gölde inceleme yapıldı.

    İHA'nın haberine göre incelemeler sonucu koruma projesi çalışmalarının en üst düzeyde devam ettiği vurgulandı.

    Alınan önlemler paylaşıldı

    Bakanlık, çalışmalar hakkında da detaylı bilgi vererek şu açıklamada bulundu:

    "Beyaz Adalar bölgesinde gölün kıyısına araçların ve insanların girişi yasaklanmıştır. Bu bölgede taşıma kapasitesi belirlenerek ziyaretçi sayısı kısıtlanmıştır. Salda Gölü’nün kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulmuştur. Koruma tedbirlerinin uygulanması için alana 7/24 kamera sistemi kurulmuş olup, yine koruma tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin otopark ihtiyacı alandan 2 kilometre uzaklıktaki sit alanı dışında karşılanmıştır."

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    "Görüntülerdeki yer bataklık değil"

    İddiaların her birinde projelerle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyunu yanıltıldığı da belirtilen açıklamada "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup, sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu görsellerle kamuoyu yanıltılmaktadır." denildi.

    Salda Gölü bataklığa döndü iddiaları yalan çıktı

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