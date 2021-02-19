Salda Gölü nerede, hangi şehirde? Salda Gölü özelliği nedir?

Salda Gölü nerede, hangi şehirde? Salda Gölü özelliği nedir?

Son dönemde kuraklıkla gündeme gelen Salda Gölü, koruma bölgesi ilan edildi. Görüntüleri NASA tarafından paylaşılan Salda Gölü'nün nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Salda Gölü nerede?

Son zamanlarda kuraklıkla adı sıkça duyulan ve doğal güzelliklerden biri olan Salda Gölü, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumundadır.

Gezilip görülmesi gereken yerler listesinin ilk sıralarında yer alacak kadar eşsiz nitelikte olan Salda Gölü, koruma bölgesi ilan edildi.

NASA tarafından Salda Gölü'nün görüntüleri paylaşıldı. Mars araştırmalarında faydalanılan Salda Gölü'nün nerede, hangi şehirde olduğu merak edildi.

Bunun üzerine 'Salda Gölü nerede?' sorusu gündemin en öne çıkan konuların arasında yerini aldı.

Peki, NASA tarafından Mars'ın yüzey özelliklerini taşıdığı belirtilen Salda Gölü nerede, hangi şehirde? Salda Gölü özelliği nedir?

İşte, Salda Gölü hakkında merak edilenler..

SALDA GÖLÜ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan göl, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta olup ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür.

Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekare olan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür.

Gölde oluşan hidromanyezit minerali 'biyolojik mineralizasyon'un en güzel örneklerinden biridir

Salda gölü, 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

SALDA GÖLÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünya'da Mars özelliği taşıyan iki yerden birisi: İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mike Russel, 4 yıldır Salda Gölü’nde araştırma yapmaktadır. Dünya üzerinde, Mars’ın yüzey özelliklerini taşıyan iki yer bulunduğunu, bunlardan birisinin Kanada’nın kuzey bölgesinde, diğerinin de Salda Gölü’nde olduğunu kaydetmiştir.

Gölde bulunan magnezyum yüklü beyaz kayaların Mars’ta da bulunduğunu anlatan Prof. Russel, bu durumun Mars’taki bölgenin de eskiden deniz ya da göl olabileceğini ve burada da güneş enerjisi ile kimyasal moleküllerin birleşmesiyle yaşanabileceğini gösterdiğini iddia etmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü: Derinlik bakımından Türkiye’nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü’nün ölçülebilen derinliği 185 metredir ve denizden yüksekliği (rakım) 1193 metredir.

44 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan gölün binlerce yıl önce jeolojik bir çökme ile meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Dünyanın üçüncü derin gölü olan Salda, Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Yuvarlak bir yapıya sahip olan gölde büyük sazan balıkları yaşamaktadır.

Salda Gölü ve çevresi 1989 yılından beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunmaktadır. Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olmuş ve çekilme hala devam etmektedir.

Hastalıklar için şifalı su: Salda Gölü’nde yapılan araştırmalarda uzmanlar, göl suyunun sivilce ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarına karşı etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.