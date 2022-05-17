Salda Gölü'nde bataklık iddiasına Kaymakam Yenisoy'dan açıklama

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda Gölü kıyısında ortaya çıkan görüntüler üzerine kamuoyunda algı oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye’nin 'Maldivler'i olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ile ilgili sondaj ve kuraklık sonucu bataklık oluştuğu iddia edildi.

İddialara ilişkin Belediye Halk Plajı mevkisinde incelemelerde bulunan Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığını belirten Erdem Yenisoy, bölgenin arka tarafının uçsuz bucaksız sarıçam ormanlarıyla kaplı olduğunu, orman ve sazlık alandan çıkan polenin rüzgarla göl kıyısına taşındığını ifade etti.

"Kamuoyunda yanlış algı oluşturuluyor"

Kaymakam Yenisoy, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Su gözeleriyle polenlerin buluşması sonucu sarı bir görüntü oluşuyor. Aynı yer yılın bu dönemi de özellikle gündeme getirilerek kamuoyunda yanlış algı oluşturuluyor. Kesinlikle burası bataklık değildir, herkesi görmeye bekliyoruz. Basına yansıdığı gibi burada olumsuz bir durum yok. Kış yağışlı geçtiğinden yeni su gözeleri oluşmaya başladı. Habitat kendini yeniliyor, göl için olumlu bir gelişme.

"Sondaja izin verilmiyor"

Kesinlikle gölü besleyen akarsular üzerinde hiçbir şekilde aktif baraj ve gölet yer almıyor. Çevredeki akarsuların tamamı gölü beslemeye devam ediyor. Ayrıca ilçemiz genelinde hiçbir şekilde sondaja izin verilmiyor. Gölde bir çekilme var. 1970'li yıllardan bu yana Burdur Gölü'nde 19,5 metrelik bir su çekilmesi varken Salda Gölü'nde 4 metrelik bir çekilme var. Bunun sebebi de tamamen küresel kuraklıktan kaynaklanmaktadır. Kuraklıktan dolayı geçen yıl gölde 30 santimetrelik bir çekilme oldu ancak ocak ayından bu yana Bakanlığımızın yayımladığı Salda Gölü rasat verilerine göre, göl seviyesinde yaklaşık 5 santimetrelik bir artış yaşandı."

"Göl hiç olmadığından daha korunaklı"

AA'nın haberine göre, doğa koruma politikaları kapsamında Salda Gölü'nün güzelliğinin gelecek nesillere aktarılması konusunda gerekli her türlü önlemin hassasiyetle alındığına dikkati çeken Yenisoy, "Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Salda Gölü şu anda hiç olmadığından daha korunaklı ve daha güzel görünüme sahip. Her geçen gün önlemlerimizi had safhada artırıyoruz." dedi.