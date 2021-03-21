Salda Gölü'nün, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için düğmeye basıldı

Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen gölün doğal miras niteliklerine uygun olduğu belirtildi.

NASA'nın Mars çalışmalarıyla dünyanın gündemine oturan Salda Gölü ile ilgili yeni bir çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesinde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan gölün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için harekete geçti.

UNESCO LİSTESİNDE YER ALMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Salda Gölü'nün aday listesine dahil edilmesi için ilk etapta ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmalarını başlattı.

Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27'nci Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu toplantısında gölün listeye alınması talebi değerlendirildi.

"MARS'IN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN İKİ BÖLGEDEN BİRİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Salda Gölü'nün oldukça temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu ve yüksek alkalinite özellik göstermesi, güncel stromatolit oluşumlarının Dünya'da az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması gölün biyolojik çeşitliliği konusunda belirleyici etkenlerdendir. Jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırmış olduğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan uluslararası ve ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir.





DOĞAL MİRAS NİTELİKLERİNE UYGUN

Biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın Korunması'na Dair Sözleşme'nin 2’nci maddesinde belirlenen 'doğal miras' niteliklerine uygundur. Bu kapsamda; Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Aday listesine dahil edilebilmesi için, ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27. Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısı'nda Salda Gölü'nün Dünya Mirası Listesi'ne alınması talebi değerlendirilmiştir."