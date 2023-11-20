Saldırı altındaki Gazze'de çocukluk yok oldu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail ordusunun acımasızca katlettiği Gazze'de bugün de çocukların üzerine bomba yağıyor. Bölgede her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.

AA & Ensonhaber

İsrail, 2 aya yakın zamandır sistematik olarak Gazze'yi vuruyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti.

Gazze, çocuk mezarlığına döndü

Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaşta İsrail ordusu; bebek, çocuk, kadın demeden bölgeyi bombardımana tutuyor.

Bölge adeta çocuk mezarlığına çevrildi...

45 günde 5 bin çocuk öldürüldü

Bugün ise '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü...'

Savaşın gölgesinde birçok ülkede kutlanan ve paylaşımlar yapılan bu günde, Gazze'de çocuklar acımasızca katlediliyor.

Bölgede her 10 dakikada 1 çocuk, ailesinden koparılıyor. Savaş süresince 45 günde 5 bin çocuk, 577 ise bebek hayatını kaybetti.

Son 4 yıldaki çatışmalardan daha fazla...

3 haftada öldürülen çocuk sayısı, son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aşmış oldu.

İsrail'in Gazze'de sadece 3 hafta içinde öldürdüğü çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısını geçmiş durumda.