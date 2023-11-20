Saldırı altındaki Gazze'de çocukluk yok oldu

İsrail, 2 aya yakın zamandır sistematik olarak Gazze'yi vuruyor.
Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti.
Gazze, çocuk mezarlığına döndü
Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaşta İsrail ordusu; bebek, çocuk, kadın demeden bölgeyi bombardımana tutuyor.
Bölge adeta çocuk mezarlığına çevrildi...
45 günde 5 bin çocuk öldürüldü
Bugün ise '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü...'
Savaşın gölgesinde birçok ülkede kutlanan ve paylaşımlar yapılan bu günde, Gazze'de çocuklar acımasızca katlediliyor.
Bölgede her 10 dakikada 1 çocuk, ailesinden koparılıyor. Savaş süresince 45 günde 5 bin çocuk, 577 ise bebek hayatını kaybetti.
Son 4 yıldaki çatışmalardan daha fazla...
3 haftada öldürülen çocuk sayısı, son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aşmış oldu.
İsrail'in Gazze'de sadece 3 hafta içinde öldürdüğü çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısını geçmiş durumda.
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