Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Son olarak PKK'lı teröristlerin, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.

Teröristler tespit edildikleri bölgede etkisiz hale getirildi.

10 teröristin daha üstü çizildi

Konuyla ilgili açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."