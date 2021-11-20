Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı öldürüldü

MSB, operasyon bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türki Silahlı Kuvvetleri, yurt dışındaki operasyon bölgelerinde terör guruplarına göz açtırmıyor.

Mehmetçikler Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı haini daha etkisiz hale getirdi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.