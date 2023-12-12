Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den ilk sözler: Benden bu kadar Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını paylaştı. Meler'i hastane odasında ziyaret eden Kunak, ünlü hakemin, "Bu iş bitti, benden bu kadar" dediğini aktardı.

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Türk futbolunda kara gece...

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler2in son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Ünlü hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı

Yere düşen Halil Umut Meler'e daha sonra tekmelerle saldırıldı. Ünlü hakemin sol gözünün şiştiği görüldü.

Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Yaşananların ardından Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Eski MHK Başkanı Kunak, Meler'i ziyaret etti

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler’le görüştüğünü belirten eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Genel Sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.

"Bu iş bitti, benden bu kadar"

Kunak, “Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, ‘İzmir’e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver’ şeklinde sakinleştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi.