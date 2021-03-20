Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Özellikle sınırlarda teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha bertaraf etti.

Suriye'deki Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinden kuş uçurtmayan komandolar, hem sızmaya çalışan hem de saldırı girişimine hazırlanan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlığı Twitter adresinden yapılan paylaşımda “Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Paylaşımda ayrıca operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

Saldırı ve sızma girişiminde bulunan 14 terörist öldürüldü İZLE