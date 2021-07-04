Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu, görevinin başına döndü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İyi Parti'li Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu, uğradığı saldırının ardından yeniden görevine döndü.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darbedilmişti.

Gerek medya gerekse siyasi kesimden Uslu’ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmişti.

SALDIRIYA UĞRAYAN USLU, İŞ BAŞI YAPTI

Uslu, bugün ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görevine döndüğünü duyurdu.

"Nerede kalmıştık?" diyen Uslu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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