Salgın kurban satışlarını olumsuz etkiledi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Küçükçekmece kurban pazarında pandemiden dolayı satışlarda düşüş yaşanıyor.

Kurban satışları pandemi gölgesinde devam ediyor. Ancak ilgi önceki yıllara göre daha az. Bu sene pandemi dönemine denk gelen Kurban Bayramı, satışları olumsuz etkiledi.

Kurbanlıkların fiyatları geçen seneye göre düştü ancak pazarda alıcıya rastlanmıyor. Bu durumdan kurban satıcıları da muzdarip.

"PANDEMİDEN DOLAYI KURBANLARIN YARISI ELİMİZDE KALDI"

Kurban Bayramına kısa bir süre kala kurban satışlarının düşük olduğunu belirten kurban satıcısı Cemal Arıkan, “Bu sene pandemiden dolayı kurbanlarımızın yüzde 50’si elimizde kaldı. Geçen sene bayrama bir hafta kala hayvanların hemen hemen yüzde 80-90’ını satılmıştı. Hayvanlarımızı memlekette sattığımız fiyatla burada sattığımız fiyat aynı. Geçen sene 7 hisseli bir hayvan 16 bin liradan alıcı bulurken, bu sene aynı hayvanı 13 bin liraya satıyoruz. Büyük baş olarak 50 hayvan getirdik bunlardan sadece 26 tanesini sattık gerisi duruyor. Hala umudumuz var satmak için ama satılacağını tahmin etmiyoruz. Vatandaş küçükbaş hayvana 3 hisse giriyorlar bu yüzden büyükbaş hayvanlar elimizde kalıyor” şeklinde konuştu.

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"NORMALDE BAYRAMA BİR HAFTA KALA HEPSİ BİTERDİ, AMA ŞU ANDA 15 TANE DAHA HAYVANIM VAR"

Hayvan satışlarının hiç iç açıcı olmadığını söyleyen kurban satıcısı Nejdet Bastil, “Büyük baş olarak 27 tane hayvan getirdik bunların 12 tanesini satabildik. Hayvanlarımızı geçen seneki fiyatların altında satıyoruz. Pandemiden dolayı pazara giren dahi yok. Normalde bayrama bir hafta kala hayvanlarımızın bitmesi lazımdı ama şu anda 15 tane daha hayvanım var. 250 kilo hayvan geçen sene 15-16 bin liradan alıcı bulurken, bu sene ise 12-13 bin liradan alıcı buluyor. Hayvanlarımızın fiyatı günden güne düşüyor” ifadelerini kullandı.