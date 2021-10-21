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    Salgında yoğun bakım tedavileri: Hastaların çoğu aşısız

    Salgında yoğun bakım tedavileri: Hastaların çoğu aşısız

    Salgın kapsamında yapılan araştırmalara göre; yoğun bakımlarda tedavi gören hastalar arasında en çok aşı olmayan kişiler yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 09:42
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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 29-30 binlerde seyrederken, aşılama uygulamaları hızla devam ediyor.

    İlk doz aşılamada 55 milyon sınırı geçilirken, bazı vatandaşlar aşı olmama konusunda hala ısrarcı.

    Vaka tablosundaki yükseliş ile yeni varyantların ortaya çıkması hastane yatışlarını da etkilemeye başladı.

    YOĞUN BAKIM HASTALARININ ÇOĞU AŞISIZ

    Bu kapsamda yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğu tespit edildi. Salgını ağır atlatanlar arasında iki doz BioNTech aşısı olanların olmadığı gözlemlendi.

    AŞILI HASTALAR AYAKTA TEDAVİ OLUYOR

    Aşılı kişilerin ise hastalığı hafif atlatıp, ayakta tedavi olduğu gözlemlendi.

    Öte yandan, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler vakalardaki dikkat çeken artışın sebeplerinden biri olarak düşünülüyor. Öğrencilerin virüsü evden-okula ya da okuldan-eve getirdikleri söyleniyor.

    Salgında yoğun bakım tedavileri: Hastaların çoğu aşısız #1

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