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Salgında yoğun bakım tedavileri: Hastaların çoğu aşısız

Salgında yoğun bakım tedavileri: Hastaların çoğu aşısız

Salgın kapsamında yapılan araştırmalara göre; yoğun bakımlarda tedavi gören hastalar arasında en çok aşı olmayan kişiler yer alıyor.