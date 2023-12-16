Salı günü hava sıcaklıkları yükselişe geçecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son rapora göre pazar günü tüm yurtta sağanak yağış etkisini gösterecek. Salı günü ise sıcaklıklar tekrar artacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminleri paylaştı.

Pazar günü hava sıcaklıklarının azalmaya devam edeceği, salı günü batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.

Yüksek kesimlere kar yağabilir

Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri hariç yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli; gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olabilir.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Yaşanacak meteorolojik gelişmeler nedeniyle sel ve su baskınlarıyla ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.