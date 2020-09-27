Salih Müslim: Türkiye'de iç savaş kapısı aralanmıştır

PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, HDP'lilere yönelik gözaltı kararları ile ilgili konuştu.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP'lilere yönelik alınan gözaltı kararlarına dair konuştu.

"İÇ SAVAŞ KAPISI ARALANMIŞTIR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltı kararlarını eleştiren Müslim, "Dimyattaki pirinçten olduktan sonra evdeki bulgura yöneldi. Onu da bulamayınca evi yıkmaya başladı. Yazıklar olsun bu güzel ülkeye. Son HDP operasyonu ile iç savaş kapısı aralanmıştır." İfadelerinde bulundu.

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