Salim Arda Ermut kimdir? Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Salim Arda Ermut atandı. Bunun üzerine, Salim Arda Ermut kimdir? sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alındı. Sönmez'den boşalan koltuğa Selim Arda Ermut atandı.

Atamanın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı bildirildi.

Peki, Salim Arda Ermut kimdir? Bünyesinde 20 kamu şirketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut hangi görevlerde bulundu?

SALİM ARDA ERMUT KİMDİR?

1980 yılında Karaman'da dünyaya gelen Salim Arda Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak profesyonel kariyerine başlayan Ermut, Başbakanlık bünyesindeki kariyerine kuruluşunda da rol aldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda devam etmiştir.

2007 yılında Ajansta Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış ve kurum içerisinde tüm ara pozisyonlarda görev alarak önce Daire Başkanlığına, 2015 yılında ise Başkanlığa atanmıştır.

Salim Arda Ermut, TYDTA’da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde, Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan’dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulumuştur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüten Ermut, 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Arda Ermut, Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na devretmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Ermut, Eylül 2018 - Kasım 2020 tarihler arasında Türkiye Devlet Varlık Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir.

Haziran 2019’da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ermut, THY İcra Kurulu’nda da üç üyeden biri olarak görev yapmaktadır.