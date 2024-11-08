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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor.

Dün başlayan dava bugün de devam ederken, sanıklar tek tek ifade veriyor.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından bugün, Melek Güran ifade verdi.

Salim Güran'ın eşi Melek Güran, ifadesinde diğer sanıkların yaptığı gibi "Bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim." cümlelerini kullandı.

Ancak Melek Güran'ın Salim Güran'ın kendisini aldatmadığını söylemesi, mahkemenin dikkati çeken anlarından birisiydi.

"ALDATTIM" DEMİŞTİ

Dün ilk kez hakim karşısında ifade veren Salim Güran, eşi Melek Güran'ı aldattığını söyledi.

Mahkeme Başkanı: "Telefon görüşmelerini neden sildin?"

Salim Güran: "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim."

Mahkeme Başkanı: "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor."

MELEK GÜRAN: EŞİM BENİ ALDATMAZ

Salim Güran'ın dün verdiği ifade, eşi Melek Güran'a soruldu.

Diyarbakır Baro avukatı soruyor;

Avukat: Eşiniz, sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?

Melek Güran: Eşim beni aldatmaz.

Mahkeme Başkanı: Tanığın haklarına saygı duyalım.

"KOCANIZ ALTIN ALIR MIYDI?"

Avukat: Kocanız size altın hediye alır mıydı?

Melek Güran: Hayır.

Avukat: Size 600 bin liralık altın almadı mı?

Melek Güran: Hayır