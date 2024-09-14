Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı: Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için kayıtları sildim Narin Güran soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran, yeniden ifade vermek için adliyeye sevk edilmişti. Amca verdiği yeni ifadesinde, "Nevzat'ın aleyhimde söyledikleri yalandır." dedi.

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gitmek üzere evden ayrılan ancak bir daha geri dönmeyen Narin Güran'ın cansız bedeni, tam 19 gün sonra bulunmuş, olay tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu.

Bir derede çuval içinde, üzerine taşlar yerleştirilmiş şekilde bulunan Narin’in ölümüne dair sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.

TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen anne, ağabey ve diğer şüphelilerle birlikte toplamda 8 kişi tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A da savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Narin’in tutuklu amcası Salim Güran, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla T tipi kapalı cezaevinden Diyarbakır adliyesine getirildi. Yeniden savcı tarafından ifadesi alınan Güran, ifadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Ayrıca, soruşturmanın gidişatını etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak, Salim Güran’ın telefon kayıtlarına da ulaşıldı.

"NEVZAT BAHTİYAR'IN ALEYHİME SÖYLEMİŞ OLDUKLARI YALANDIR"

Tutuklu amcanın verdiği ifade de ortaya çıktı.

Yeniden ifadesi alınan Amca Salim Güran’ın, cesedi dereye çuval ile götürüp gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın “Ben Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin” ifadesi soruldu.

Sorulan soruya Amca Salim Güran şu cevabı verdi:

“Nevzat Bahtiyar’ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat’a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar’ı sormuş olduğunuz 15:00-16:00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20:00'dan sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanlarını kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran’ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat’a ‘Arif’in kızını öldürmüşüm’ demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum."

Amca, Nevzat Bahtiyar’ı tanıyor musun sorusuna ise“Kendisi benim arkadaşım olur, aramız iyidir. Köylümüz olur” cevabını verdi.

"HAYAT KADINLARIYLA GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN ARAMA KAYITLARINI SİLDİM"

‘Cep telefonuna ilişkin yapılan Dijital Materyal İnceleme Raporunda 23/08/2024 gününden önceki tüm normal arama ve Whatsapp arama kayıtları sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz’ sorusu sorulması üzerine Salim Güran, “Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başka bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin’in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum” dedi.

"JANDARMA KOMUTANINI ARAYIP 'KARDEŞİMİN KIZI KAYIPTIR' DEDİM "

Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur." dedi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Selim Atasoy'un olay günü tarlada kızlarının olmadığını, sadece oğlu ve kendisinin olduğunu belirttiğinin aktarılması ve "olaydan 2 gün önce Salim'in kızlarını köydeki evine götürdüğü" yönündeki beyanlarının sorulması üzerine Güran, şunları kaydetti:

"Bu beyanı kabul etmiyorum. Olay günü kızları da tarladaydı. Kızlarını ben olay günü eve götürdüm. 20.00 sıralarında bana telefon geldi ve 'Narin kayıptır.' dediler. Beni arayan kızım Gizem'di. Köyün içine arabayla gittiğimde bütün köy kapıdaydı. Ben telefonla jandarma komutanını arayıp 'Kardeşimin kızı kayıptır.' dedim. Yürüyerek aramaya katıldım. Sabaha kadar arama yaptık."

"NEVZAT BAHTİYAR İLE GÖRÜŞMEDİM, BAZ ANALİZLERİ YANLIŞ"

Güran, "18.59'da okulun önünden geçtiğinin kamera kayıtlarından tespit edildiği"nin belirtilmesi üzerine, o yolu kullandığını aktardı.

"Mehmet Selim Atasoy telefonla arayıp, 'Yolda ileri geri giden şüpheli bir araç var' demesinin üzerine hemen M'yi Hüseyin amcasının evinin önünde bırakıp hızlıca şüpheli aracın olduğu yere doğru gittim. Söz konusu kameranın önünden geçme nedenim de budur." diyen Güran, olay günü, tutuklu Nevzat Bahtiyar ile saat 15.08'de yaptığı görüşmenin içeriğinin içme suyu olduğunu iddia etti.

“Sizin ailenin birçok üyesinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, WhatsApp kayıtlarını sildikleri tespit edilmiştir. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişlerdir?" sorusu üzerine Güran, aile üyelerinin neden bu verileri sildiklerini bilmediğini ileri sürdü.

"Olay günü Nevzat Bahtiyar'ın sizi aradığında tarlada olduğunuzu ve devamındaki süreçte saat 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğinizi söylemenize karşın alınan HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar'ın beyanı ile uyumlu birlikte olduğunuz anlaşılmıştır. Bu çelişkiye ilişkin beyanınız nedir?" sorusunu Güran, "Kesinlikle olay günü Nevzat Bahtiyar ile görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu da kabul etmiyorum." şeklinde yanıtladı.

SALİM GÜRAN'DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay günü, tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söyledi. R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların "şüpheli" olarak değerlendirdikleri beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etti.

"Mehmet Selim Atasoy'un sizi araması üzerine okulun önünden geçerek beyaz renkli arabayı kontrol etmeye gittiğinizi beyan ettiniz. HTS incelemelerinde Mehmet Selim Atasoy'un sizi 18.27’de aradığı, ancak 18.59'da okulun önünden geçtiğiniz kamera görüntüleri ile sabit olduğu, ayrıca R.A. ile 18.37-18.54 arasında yapmış olduğunuz 4 görüşmenin araba ve tarlaya ilişkin olduğunu ve arabayı kontrol ettiğiniz noktada gerçekleştiğini, sonrasında tarlaya ve sondajın olduğu yere gittiğinizi beyan ettiniz. Bu durum okul kamerası önünden 18.59’da geçtiğiniz sabit olduğu hususu ile çelişmektedir." denilerek, söyleyeceklerinin sorulması üzerine Salim Güran, bu hususta söyleyeceği bir şey olmadığını kaydetti.