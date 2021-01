Salma Hayek kimdir? Salma Hayek kaç yaşında, nereli? Salma Hayek dizi ve filmleri..

54 yaşında olmasına rağmen fiziği ve pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Salma Hayek, gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları milyonlarca beğeni alan Salma Hayek hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

17 milyon takipçisi bulunan Hollywood yıldızı Salma Hayek kimdir? sorusu araştırılıyor.

Peki Salma Hayek kimdir, nereli, hangi yapımlarda rol aldı? İşte Salma Hayek hakkında merak edilen bilgiler..

2 Eylül 1966 tarihinde Coatzacoalcos, Veracruz, Meksika'da doğmuştur.

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalıdır. Salma Hayek İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Portekizce bilmektedir.

Universidad Iberoamericana'da uluslararası ilişkiler öğrenimi görmeye başlayan Hayek, 1991 yılında okulundan ve Meksika'dan ayrılıp kariyerinde ilerlemek için Los Angeles'a geldi. Hollywood'a geldiğinde kimse tarafından tanınmıyordu ve mücadele etmek zorundaydı.

Stella Adler'dan oyunculuk dersleri almaya ve aksanının düzeltmeye başladı. 1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedildi.

Hayek'in güzelliğinden çok etkilenen Rodriguez ona, Antonio Banderas'ın başrolde olduğu "Desperado" filminde bir rol verdi. 1995 yılında Desperado vizyona girdi ve büyük bir başarı yakaladı. Böylece Hollywood'a ilk adımını atmış oldu.

Desperado'daki başarısının ardından, bir vampiri canlandırdığı "From the Dusk Till Dawn" filminde yer aldı. 1999 yılında, Kevin Smith'in "Dogma" filminde ve Will Smith'in başrolde olduğu, Barry Sonnenfeld'in yönettiği "Wild Wild West" filminde yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

2000 yılına gelinirken, kendi yapım şirketi olan "Ventanarosa" yı kurdu. Yapımcılığını ilk üstlendiği film "El Coronel No Tiene Quien Le Escriba" oldu. Yönettiği "The Maldonado Miracle" yapımıyla Emmy kazandı.

Bu dönemde A.B.D'nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu ve Avon firmasından, firmanın yüzü olması için teklif aldı.

2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı "Frida" filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterilmiş oldu.

Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado'da Quedate Aquil'i, Frida'da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja'yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi.

2005 Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı. Mart 2007 tarihinde Hayek, milyarder Francois Pinault'un oğlu Henri Pinault ile nişanlandıklarını açıkladı.

21 Eylül 2007 tarihinde de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. 14 Şubat 2009 tarihinde evlendiler.

Salma Hayek önceki senelerde Edward Norton, Edward Atterton ve Richard Crenna gibi aktörlerle birliktelikler yaşamıştır.

The Eternals - 2020

Grown Ups 2 - (Büyükler 2), 2013

Here Comes To Boom, 2013

Wild Roses, Tender Roses, 2012

Seven Friends Of Pancho Villa And The Woman With Six Fingers, 2011

Grown Ups - (Büyükler), 2010

Cirque du Freak: The Vampire's Assistant - (Ucubeler Sirki: Vampirin Çırağı), 2009

Lonely Hearts, 2006

Paint, 2005

Sian Ka'an, 2005

Ask the Dust, 2005

Bandidas, 2005

After the Sunset - (Gün Batmadan), 2004

Once upon a time in Mexico - (Bir Zamanlar Meksika'da), 2003

Game Over - (Çılgın Çocuklar 3-D), 2003

Frida, 2002, Frida Kahlo rolünde

In the time of the butterflies - (Kelebekler Zamanı), 2001

Hotel - (Otel), 2001

Traffic - (Trafik), 2000

Living it up - (La Gran Vida), 2000

Chain of Fools - (Çılgın Kovalamaca), 2000

Timecode, 2000

Wild Wild West - (Vahşi Vahşi Batı), 1999

No one writes to the Colonel - (Albaya Kimseden Mektup Yok), 1999

Dogma 1999

The Faculty - (Fakülte), 1998

The Velocity of Gary, 1998

54, 1998

Breaking Up - (Aşkın Sınırları), 1997

The Hunchback - (Notre Dame'in Kamburu), 1997

Fools Rush In - (Ahmaklar Acele Eder), 1996

Fled - (Kaçaklar), 1996

From Dusk Till Dawn - (Gün Batımından Şafağa), 1996

Fair Game - (Dürüst Oyun), 1995

Four Rooms - (Dört Oda), 1995

Desperado, 1995

Midaq Alley - (Midaq Sokağı), 1995

Roadracers, 1994