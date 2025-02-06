Şam, deprem kurbanlarını anmak için toplandı

AA & Ensonhaber

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), Şam'daki Emevi Meydanı'nda 6 Şubat 2023'teki büyük depremin ikinci yılı anısına bir tören düzenledi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde Türkçe ve Arapça yazılmış dövizler taşıyarak, "6 Şubat depreminde Suriyelilere uzanan tüm yardım ellerini minnetle hatırlıyoruz", "6 Şubat 2023 sabahı hatıralardan silinmeyecek", "Deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti, hafızamız bu acıyı unutmayacak" ve "Şubat 2023 depremlerinin kurbanlarını rahmetle anıyoruz" mesajlarını paylaştılar.

"HALA ÇADIRLARDA YAŞLAYAN AİLELER VAR"

Sivil Savunma Sözcüsü İsmail Abdullah, törende yaptığı konuşmada, depremin üzerinden geçen 2 yılın ardından hayatını kaybedenleri anmak için toplandıklarını ifade etti. Abdullah, depremde Suriye'de evlerini kaybeden binlerce ailenin hala çadırlarda yaşamaya devam ettiğini belirterek, mağdurların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ, SURİYE'DE DE YIKIMA NEDEN OLDU

6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'nin kuzeybatısında büyük yıkımlara neden olmuştu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 8 Mart 2023'te yapılan açıklamada, depremler nedeniyle 8,8 milyon kişinin etkilendiği, binlerce kişinin evsiz kaldığı ve 10 bin 600 binanın yıkıldığı belirtilmişti. Depremler sonucu Suriye'de en az 3 bin 680 kişi hayatını kaybetmiş, 14 bin 749 kişi ise yaralanmıştı.