Şam Maslahatgüzarı açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidebilir

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Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

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"YAKINDA DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ DA ORAYA GİDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Şam'a gideceğini aktarmıştı.

Erdoğan, “Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA ŞAM'A GELMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.

"SURİYE İLE İLİŞKİLER OSMANLI DÖNEMİ GİBİ OLACAK"

Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.