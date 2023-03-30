Samandağ'da binaların toplandığı enkaz alanı dağ gibi yükseldi 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden önemli ölçüde etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaza dönen ve hasar gören binalarda çalışmalar sürüyor.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Yıkılan binlerce binada çalışmalar sürerken, hasarlı binaların da yıkımı yapılıyor.

Bu illerden biri de Hatay.

Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Samandağ'da ekipler 670'i yıkık, 557'si acil, 10 bin 70'i orta ve hasarlı binalarda çalışma yürütüyor.

543 bina yıkıldı

Toplam 205 araç ve iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, 543 binanın yıkımı gerçekleştirildi, 380 binanın ise enkazı kaldırıldı.

Özellikle Atatürk, Tekebaşı, Sutaşı, Cumhuriyet, Kuşalanı, Kurtderesi, Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerinde süren çalışmalarda kaldırılan molozlar, Çiğdede Mahallesi'nde belirlenen alana kaldırılıyor.

Enkaz birikintileri dağ gibi yükseliyor

İş makineleriyle bölgeye serilen molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor. Alanda iş makinelerinin ve kamyonların durmaksızın çalıştığı görülüyor.

Güvenlik güçleri ise bu alanda 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.