AA & Ensonhaber

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde başlatılan arama-tarama çalışmaları, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan toplu mezarların gün yüzüne çıkmasını sağladı. Şam'ın Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan bir toplu mezar, korkunç gerçekleri ortaya koydu.

AA ekiplerinin görüntülediği mezarlıkta, Sednaya Hapishanesi başta olmak üzere çeşitli cezaevlerinde işkence ve kötü koşullar nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlaşıldı.

DERİN ÇUKURLAR VE SESSİZ TANIKLAR

Mezarlıkta cesetlerin üst üste yığılarak defnedildiği uzun ve derin çukurlar dikkat çekiyor. Çuvalların üzerine yazılmış hapishane kodları ve ölen kişilere ait olduğu tahmin edilen isimler, bu trajedinin dehşetini gözler önüne seriyor. Çukurlardan çıkarılan çuvalların içinin ceset kalıntılarıyla dolu olduğu belirlendi. Bir çukurdan çıkarılan 8 çuvalın her biri, rejimin geçmişteki karanlık uygulamalarının sessiz tanıkları olarak tarih sahnesinde yerini aldı.

REJİM ÇÖKERKEN HALKIN DESTEĞİYLE GELEN DİRENİŞ

Suriye’de 27 Kasım’da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar hız kazanırken, muhalifler 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük sağlamayı başardı. 7 Aralık’ta muhalif grupların başkent Şam’a girmesiyle birlikte halkın desteği daha da güçlendi ve rejim, Şam dahil olmak üzere pek çok bölgedeki kontrolünü tamamen kaybederek çöktü. Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Beşşar Esed başkentten kaçarak izini kaybettirdi.

FIRAT'IN BATISI TERÖRDEN ARINDIRILIYOR

Bu süreçte Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" kapsamında önemli kazanımlar elde etti. Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat, terör örgütü PKK/YPG’den temizlenirken, kısa süre sonra Münbiç’in de kontrol altına alınmasıyla Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvalarından biri yok edildi.

Suriye’deki bu tarihî dönüşüm, bir yandan halkın özgürlük mücadelesinin gücünü ortaya koyarken, diğer yandan yıllarca süren baskı ve zulmün dehşet verici izlerini geride bırakıyor.

DERA'DA 25 KİŞİLİK TOPLU MEZAR ÇIKARILDI

Dera iline bağlı Izraa ilçesinde 25'ten fazla cesedin olduğu toplu bir mezar bulundu. Yerel kaynaklar, mezarın “Al-Kuwaiti” olarak bilinen ve devrik rejim döneminde askeri güvenliğe bağlı bir milisin kontrolünde olan bir çiftlikte bulunduğunu söyledi. Cesetlerin gömülmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmesi nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Kaynaklar, cesetlerin Esad rejiminin hapishanelerindeki tutuklulara ait olduğunu ve devrik rejimin istihbarat servislerinin onları yıllar önce infaz etmiş olabileceği ifade edildi.