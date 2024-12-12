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İHA

Suriye’de 61 yıllık Esed rejiminin sona ermesinin ardından kutlamalar ülkenin dört bir yanında hız kesmeden sürüyor. Başkent Şam’da, Emevi Meydanı kutlamaların merkezi haline gelirken, halk trombon ve trampet sesleri eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.

Meydanı dolduran kalabalık, özgürlüğün simgesi olarak dev Şam Kılıcı Anıtı’na çıkarak zaferi kutladı. Havadan görüntülenen meydan, tarihe tanıklık eden sahnelerle dolup taştı.

ŞAMDA REJİMİN ÇÖKÜŞÜ KUTLANIYOR

Şam’da günlük yaşam da yavaş yavaş hareketleniyor. Tarihi Hamidiye Çarşısı, alışveriş için yeniden canlanırken, çarşıda darbuka sesleriyle zaman zaman rejimin çöküşü kutlanıyor.

Sokağa çıkma yasağının dün itibariyle kaldırılmasıyla birlikte, Suriyeliler sokaklarda özgürlüklerini doyasıya kutlamaya devam ediyor. Gece boyunca süren coşkuyla Şam, yeni bir dönemin başlangıcını umutla karşılıyor.