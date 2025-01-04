Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Suriye yeniden yapılanıyor.

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından, Suriye'deki geçiş hükümeti peş peşe hamleler yapıyor.

Suriye'nin birçok alanını yeniden düzenlemeye başlayan hükümet, iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan vatandaşların da geri dönmesi için çağrı yapıyor.

Geri dönenler ise elbirliği ile Suriye'de çalışmalar yapıyor.

Bunlardan birisi ise temizlik çalışmaları...

ŞAM'DA TEMİZLİK

Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını halk ve gönüllü ekipler üstlendi.

Temizlik çalışmaları kameralara yansıdı.

"BÖLGEYİ GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bölgede devam eden çalışmalar ile konuşan yetkililer, “İş birliği ve ekip çalışması ruhunu geliştirmek için 'My Syria' ekibiyle birlikte Arnous Meydanı ve Al-Salihiya Pazarı'nda bölgeyi güzelleştirmek üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.