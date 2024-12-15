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AA & Ensonhaber

Suriye'de 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkedeki yasa dışı faaliyetler birer birer açığa çıkıyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri, devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a ait olduğu belirlenen bir villanın, uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığına dair ortaya çıkan detaylar.

LÜKS VİLLADA UYUŞTURUCU ÜRETİLDİ

AA ekibinin görüntülediği Dimes'teki bu lüks villanın odaları, yasa dışı üretimin izleriyle doluydu. İçerisinde, onlarca varil ve uyuşturucu üretiminde kullanılan makineler dikkat çekerken, hammaddelerin de açıkça depolandığı görüldü. İlginç bir şekilde, uyuşturucu üretiminde kullanılan makinelerin bir ilaç şirketine ait olduğu tespit edildi.

SİVİLLERE AİT EVLERE EL KOYULDU

Rejimin, sivillere ait villalara el koyarak bu yapıların yasa dışı üretim merkezlerine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Bu villalar, rejimin uzun yıllardır süregelen ve milyarlarca dolarlık kazanç sağladığı uyuşturucu ticaretinin bir parçası haline gelmişti.

KARDEŞ ESAD, UYUŞTURUCUYU LÜBNAN ÜZERİNDEN DÜNYAYA SATTI

Mahir Esad’ın yönettiği geniş uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye’de üretilen maddeleri Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyanın dört bir yanına sevk ederek rejimin temel finans kaynaklarından biri olmuştu. Bu skandallar, Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye’de yıllardır gizlenen karanlık gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.