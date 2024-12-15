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İHA

İslam dünyasının önemli tasavvuf alimlerinden olan ve 1827 yılında 49 yaşındayken vefat eden Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesi, Suriye'nin başkenti Şam'da Kasiyun Dağı'nın eteğinde yer alan kabristanda bulunuyor.

Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesi, 2009 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren bir vakıf tarafından restore edildi.

Ayrıca türbenin bakımı yaklaşık 100 senedir Van'dan Suriye'ye gelen bir aile tarafından yapılıyor.

Ancak Suriye'de yaşanan iç karışıklık sonucu türbeye 14 yıldır Türkler gelemedi.

"BİZLER 100 YILDIR BU TÜRBENİN BAKIMINI YAPIYORUZ"

Türbenin bakımını yapan 85 yaşındaki Zekeriya Vanlı, Türklerin 14 yıl sonra ilk kez türbeyi ziyaret ettiğini belirterek duygu dolu anlar yaşandı. Zekeriya Vanlı, “Mevlana Halid-i Bağdadi, Nakşibendilerin efendisidir. Bizler 100 yıldır bu türbenin bakımını yapıyoruz. Benden önce babam, babamdan önce de dedem bu türbenin bakımını yapardı. Ben de 55 yıldır görev yapıyorum” ifadelerini kullandı.

"SURİYE ERDOĞAN VE TÜRKİYE SAYESİNDE ÖZGÜRLEŞTİ"

Vanlı, "Sednaya Hapishanesi'nden çıkıp, serbest kalanları görünce çok sevindik. Benim damadım oradaydı ancak kendisinden 40 yıldır haber alamıyoruz, bilmiyoruz.Suriye halkı Allah'ın izni ve Türkiye'nin yardımıyla kurtuldu. Suriye Erdoğan ve Türkiye sayesinde özgürleşti." dedi.