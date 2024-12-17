Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın detayları

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından, iç savaş yıllarında yapılan katliamlara ilişkin kan donduran ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Başkent Şam çevresinde yapılan arama-tarama çalışmalarda Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 75 bin cesedin gömülü olduğu iddia edilen bir toplu mezar görüntülenmişti.

61 yıllık Baas rejiminin zulmüne dair her ayrıntının ortaya çıktığı bu günlerde araştırma ve incelemeler kapsamında bir toplu mezara ilişkin daha yeni bulgular elde edildi.

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı Muaz Mustafa, Reuters'a konuştu ve Şam'ın dışındaki bir toplu mezar bulunduğunu ve en az 100 bin kişinin burada gömülü olduğuna inandıklarını söyledi.

"BEŞ TOPLU MEZARDAN BİRİ"

Muaz Mustafa, başkentin 40 kilometre kuzeyindeki El Kuteyfe'deki alanın beş toplu mezardan biri olduğunu söyledi.

Muaz Mustafa, en az 100 bin cesedin bulunduğu mezara ilişkin, "az bir tahmin" diye de ekledi.

"SADECE SURİYELİ VATANDAŞLAR KURBAN EDİLMEDİ"

Bölgede beş alandan daha fazla toplu mezar olduğundan emin olduğunu söyleyen Muaz Mustafa, Suriyelilerin yanı sıra ABD ve İngiliz vatandaşları ile diğer yabancıların yine kurbanlar arasında olduğunu dile getirdi.

CESETLER SOĞUTUCULU TRAKTÖRLERLE TAŞINDI

Suriye hava kuvvetlerinin istihbarat şubesinin “cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden farklı istihbarat şubelerine götürülmesinden ve ardından toplu mezarlara gönderilmesinden sorumlu olduğunu” söyledi.

Muaz Mustafa açıklamasının devamında cenazelerin Şam Belediyesi Cenaze Bürosu personeli tarafından soğutuculu traktör römorklarından indirilerek alana taşındığını belirtti.

"CESETLERİ SIĞDIRMAK İÇİN EZDİK"

Mustafa, “Bu toplu mezarlarda çalışan ve kendi başlarına Suriye'den kaçan ya da kaçmalarına yardım ettiğimiz kişilerle konuşabildik” dedi.

Muaz Mustafa konuştukları kişilerin skandal dolu sözlerine de değindi.

Bölgeye cesetleri taşıyan grubun mezarları kazmaya zorlanan buldozer sürücüleriyle birlikte yaptıklarını "birçok kez emir üzerine, cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla kapattıklarını” sözleriyle ifade etti.

"KANITLARIN KORUNMASI GEREKİYOR"

Mustafa, mezar alanlarının güvenliksiz olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve soruşturmalar için kanıtların korunması gerektiğini söyledi.