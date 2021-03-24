Şamil Tayyar kimdir? AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar hakkında bilgiler..

Merakla beklenen MKYK üyeleri, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından açıklandı. 75 ismin arasında yer alan Şamil Tayyar ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Şamil Tayyar kimdir?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüzükte yapacakları düzenlemeyle 50 kişiden oluşan MKYK'nın bundan sonra 75 kişiden oluşacağını duyurdu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. Listede yer alan isimlerden biri de bugüne kadar AK Parti'de pek çok görev üstlenen ve çok sayıda kitabı yayımlanan gazeteci Şamil Tayyar oldu.

Peki, Şamil Tayyar kimdir, kaç yaşındadır? Şamil Tayyar ne iş yapıyor? İşte, Şamil Tayyar hakkında merak edilenler...

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğan gazeteci, yazar ve eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar, annesi ise Fidan Tayyar'dır.

İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamlamış ve 1986 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1985 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde son sınıf öğrencisiyken Milliyet gazetesinde gazetecilik kariyerine başlayan Tayyar, Yeni Şafak gazetesinde Ankara Haber Müdürü ve köşe yazarı, Tercüman gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmıştır.

1997 yılında ilk kitabı 'Refahyol Tutanakları'nı yayımlayan Tayyar, Zülfikar Doğan'ın ayrılmasının ardından Star gazetesinin Ankara temsilciliği görevine getirilmiştir.

Aynı zamanda Star gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Şamil Tayyar, 'Operasyon Ergenekon' adlı kitabı yüzünden 2 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınmış ve hakkında soruşturmanın gizlilik ihlali nedeniyle dava açılmıştır.

Açılan dava sonucunda, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ve mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak Şamil Tayyar'ı 5 yıl denetim süresine tabi tutmuştur.

Tayyar, 1999 Türkiye genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Gaziantep 9. sıra milletvekili adayı olnuş ancak daha sonra Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vererek adaylığını çekmiştir.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gaziantep milletvekili olarak ilk defa meclise giren Tayyar, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini icra etmiştir.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girmiş ve 8 Haziran 2020 tarihinde aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Tayyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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