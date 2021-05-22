Şamil Tayyar: Süleyman Soylu görevinin başında

AK Parti MKYK Üyesi Tayyar, Süleyman Soylu ile görüştüğünü, Soylu'nun moralinin yerinde ve görevinin başında olduğunu söyledi.

Gazeteci yazar, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, uluslararası bir operasyonun hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Tayyar görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"GÖREVİNİN BAŞINDA"

AK Partili Tayyar, Soylu'nun; kırgın, keyifli ve görevinin başında olduğunu yadı.

Tayyar "Az önce Süleyman Soylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.