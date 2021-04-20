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    Şamil Tayyar'a acı haber: Babasını kaybetti

    AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 18:56
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    Şamil Tayyar'a acı haber: Babasını kaybetti

    Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İslahiye Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    BABASINI KAYBETTİ

    88 yaşında hayatını kaybeden Tayyar’ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü.

    Hüseyin Tayyar, yarın memleketi İslahiye’de Sıddıka Tayyar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defin edildi.

    Şamil Tayyar a acı haber: Babasını kaybetti #1

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