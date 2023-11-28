Şampiyonlar Ligi diye paylaşıldı! Masadaki tüm fenomenler tek tek hesap verecek Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat hakkındaki soruşturma genişliyor. Polat'ın 4 yıl önce aynı masada yer aldığı tüm fenomenler soruşturmaya dahil edildi.

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ensonhaber.com

Türkiye, futboldan sosyal medya fenomenlerine dolandırıcılık haberleriyle çalkalanıyor.

Milyonların hayranlıkla takip ettiği isimler şimdilerde yargı karşısında hesap veriyor.

Bu süreç ilk olarak fenomen Dilan Polat ile başladı. Lüks yaşantısından paylaşımlar gündemde yer alınca savcılığın radarına girdi ve soruşturma başlatıldı.

Bunun sonunda ise Polat ile birlikte eşi ve beraberindeki yakın isimler cezaevini boyladı.

Fenomenler masası

Ardından gözler, Dilan Polat'ın yakınındaki fenomenlere çevrildi.

İlk olarak mercek altına alınan isimler ise Polat'ın 4 yıl önce 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı yemek masasındaki fenomenler oldu.

Polat soruşturmasına dahil oldular

Bu kapsamda süreç devam ederken beklenen haber ise geldi.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık gibi suçlardan yargılanan Polat’ın ardından masadaki tüm fenomenlerin tek tek soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

Böylelikle fenomenlerin her biri yargı önünde hesap vermeye başlayacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Masadaki isimler

Yemek masasında çekilen fotoğrafta kara para aklamakla suçlanan tutuklu Dilan-Engin Polat çifti, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Feyza Hakyemez, Muhammed Oğuz Başar, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit bulunuyor.

Bir masada yemek yerken poz veren fenomen çiftlerin kimisi şimdilerde birbirine düşman kimisi ise dostluklarını sürdürüyor.

Dubai ve güzellik merkezleri ayrıntısı

Bu fenomenlerin en büyük ortak özelliği ise kısa zaman içerisinde büyük mal varlıklarının olması.

Bir diğer ayrıntı ise birçoğunun güzellik sektörüne atılarak çok sayıda şubeleri olan iş yerleri açması.

Fenomenlerin yurt dışı ayakları sıklıkla Dubai oluyor. Gürcistan da zenginleşme süreçlerinde uğrak noktalarından biri.

Ardından güzellik merkezi sektöründe şubeleşerek zengin oluyorlar ve paylaşımlarında lüks hayatlarından gösterişler yapılıyor.

Polatlara ait merkezi işletiyorlar

Çok değil 4-5 yıl öncesine kadar sıradan bir hayat süren fenomenlerin, tek bir işle kısa sürede böylesine bir mal varlığına sahip olmaları ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Masadakilerden İleyda Topal ve Tolunay Topal çiftinin, Polatlara ait güzellik merkezlerinden birinin şubesini işlettiği de bu süreçte ortaya çıktı.

Topal çiftinin paylaşımlarında 2018 yılına kadar orta halli bir yaşam sürerken, son zamanlarda ise lüks paylaşımlar yapmaları okları üzerine çekiyor.

Kısa sürede büyük servet elde ettiler

Öte yandan masada bulunan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ortak özellikleri ise Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletmeleri.

Bu kişilerin de diğerleri gibi 2017 yılından sonra bir anda zenginleştiği belirlendi.

Masadaki diğer çift Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit'in ise Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları ortaya çıktı.

Onlar da 2018'de normal bir hayat sürerken, bir anda servete sahip oldu.