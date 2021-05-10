Şampiyonlar Ligi finali taşınıyor mu, nerede oynanacak? Gözler UEFA'da..

Şampiyonlar Ligi finali taşınıyor mu, nerede oynanacak? Gözler UEFA'da..

İngiliz basını, İstanbul'da yapılması kararlaştırılan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp İngiltere'ye verileceğini iddia etti. Peki, Şampiyonlar Ligi finali taşınacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Mayıs tarihinde İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu doğrultuda çalışmalar tamamlandı ve Atatürk Olimpiyat Stadı finale hazırlandı. Ancak İngiliz basını finalin Türkiye'den alınıp İngiltere'ye verileceğini iddia etti.

Bu iddiaların ardından futbolseverler, ''Şampiyonlar Ligi finali taşınıyor mu, nerede oynanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Şampiyonlar Ligi finali taşınıyor mu, nerede oynanacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ TAŞINIYOR MU, NEREDE OYNANACAK?

29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması beklenen dev maçta İngiliz ekipleri Manchester City ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle İngiliz taraftarların Türkiye’ye seyahat etmesinde yaşanacak sıkıntılardan dolayı finalin İngiltere'ye alınması gündemde.

New York Times’ta yer alan özel habere göre; UEFA, Manchester City-Chelsea arasında 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması gereken finali Londra Wembley’ye taşımak istiyor.

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina uygulanacağını açıklamasının ardından finale kalan Manchester City ve Chelsea, maçın İngiltere'de oynanması konusunda başvuruda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen UEFA, insan sağlığını ön planda tutarak Türkiye'ye konuyu iletti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüştüğü ve finali İngiltere'ye alma konusunda hem sağlık hem güvenlik garantisi istediği kaydedildi. Boris Johnson da tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İngiltere Futbol Federasyonu da daha önce lig kupası finalinin taraftarlı oynatıldığını ve ülkedeki vaka sayılarının bitme noktasına geldiğini gösterdi. Bunun üzerine UEFA Başkanı Ceferin'in Türkiye’nin 100. yılı onuruna Şampiyonlar Ligi’nin 2022-2023 sezonu finalinin İstanbul’da olması teklifini getireceği bildirildi.

OTELDE 10 GÜNLÜK KARANTİNA MALİYETİ 1750 POUND

29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunun final maçında iki İngiliz takımı Manchester City ve Chelsea karşılaşacak.

İngiltere'nin "yüksek riskli ülkeler" kategorisine aldığı Türkiye'ye seyahat eden kişiler, ülkeye döndüklerinde bir otelde 1.750 pound (2.447 $) maliyetle 10 gün karantinada kalmak zorunda olacak.

Bir UEFA sözcüsü The Guardian gazetesine verdiği demeçte, "UEFA, Türkiye'nin kırmızı listeye alındığını öğrendi ve konuyu düşünmek için biraz zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin geleceği belirsizliğini korurken UEFA'nın, Manchester City-Chelsea maçının Londra Wembley'e taşınması ile ilgili kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile vereceği belirtildi.