Şampiyonlar Ligi'nden fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! Sona yaklaşıyoruz... Birçok sosyal medya fenomeni soruşturmaya girdi ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu isimlerden biri olan Eylül Öztürk, "Sona yaklaşıyoruz" ifadelerine "Ben zaten yurt dışındayım" notunu ekledi.

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ensonhaber.com

Dilan Polat’ın ultra lüks villasından cezaevine geçiş süreci sonrasında sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat’ın soruşturması sürerken, paylaşılan bir yemek masası olay oldu.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği yemek masasında oturan hemen hemen her kişi, sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu işletiyor.

Şampiyonlar Ligi olarak isimlendirilen grup için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Fenomenler soruşturmada

Masada bulunan isimlere yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Söz konusu fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

Masada bulunan ve son dönemlerde öne çıkan bir isim de Eylül Öztürk.

Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, 10 tane evinin olmasıyla gündeme geldi.

"Sona yaklaşıyoruz"

Soruşturmaya giren Eylül Öztürk, sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Öztürk, “Sona yaklaşıyoruz.” dedi.

"Ben zaten yurt dışındayım"

İşte o paylaşımdaki ifadelerin tümü;

Evet şu anda bana da geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum demek ki soruşturmaya veya incelemeye artık bu neyse dahil oldu ki bu beni çok mutlu etti, demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı çünkü. Ama ben zaten yurt dışındayım o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım ben.

"Pasaportum iptal edildiği için kağıt alarak Türkiye'ye gelebiliyorum"

Amerika’da olduğu için hakkındaki yurt dışı yasağıyla ilgili avukatı ile görüşen fenomen, detayları da anlattı.

İşte o paylaşım;

Şimdi konuyu sordum, pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye’ye gelebiliyormuşum ifade vermek için. Ondan sorun çıkmaz dedi. Evrakla hallediliyor dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğimi dönmem gerekirse diye sordum.

"İfade talebi olur mu olmaz mı bilmiyorum"

Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum. Tabii ifade vermem gerekirse. Şu anda bir araştırma var ama bir de ifade talebi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yarın tekrar kontrol edilecekmiş. Süreci takip edeceğiz dedi. Bakalım süreç ne gösterecek.

Eylül Öztürk kimdir?

4 Haziran 1986’da Balıkesir’de dünya gelen Eylül Öztürk, 2015 yılında yayınlanan programda adını duyurdu.

2017 yılında iş insanı Barış Kenan Öztürk ile evlenen Eylül Öztürk’ün Alex ve Alice adında 2 çocuğu dünyaya geldi.

Program sunuculuğu yapan, birçok tiyatro sahnesinde rol alan Eylül Öztürk, şimdilerde güzellik salonları işletiyor.

Öztürk aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.