Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği

İHA
TFF 2.Lig'de Çorum FK şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan kazandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İnegölspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Çorum FK’ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 69 puanla lider olan Çorum FK’nın cezası nedeniyle Düzcespor maçı seyircisiz oynanırken kırmızı-siyahlı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı.
Taraftar takımına destek oldu
Çorum Belediyesi tarafından stadyumun yanına dev ekran kururken binlerce taraftar stadın etrafında toplanarak takımına destek oldu.
Başkan Aşgın taraftarlarla izledi
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da taraftarla birlikte maçı izledi.