Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği
İHA

TFF 2.Lig'de Çorum FK şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan kazandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İnegölspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Çorum FK’ya 1 seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 69 puanla lider olan Çorum FK’nın cezası nedeniyle Düzcespor maçı seyircisiz oynanırken kırmızı-siyahlı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı.

Taraftar takımına destek oldu

Çorum Belediyesi tarafından stadyumun yanına dev ekran kururken binlerce stadın etrafında toplanarak takımına destek oldu.

Başkan Aşgın taraftarlarla izledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da taraftarla birlikte maçı izledi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği
Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği
Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği
Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği
Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği
Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya taraftar desteği